Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mein Revier

Folge 17

Staffel 3Folge 17vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 17

Folge 17Jetzt ohne Werbung streamen

Mein Revier

Folge 17: Folge 17

98 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nina Heinemann reist dieses Mal an die Côte d'Azur. Auch hier warten böse Überraschungen auf die Urlaubstesterin - viele der altehrwürdigen Hotels offenbaren hinter der Traumfassade ein schlimmes Innenleben ... Hauptkommissar Dirk Thierbach und Polizeihauptmeister Torsten Leins sind auf Streife in Neubrandenburg unterwegs ... Roland Zeitler ist US-Cop auf der kleinen Insel Kodiak in Alaska. Heute muss er bei einem betrunkenen Matrosen hart durchgreifen. Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Mein Revier
Mein Revier

Mein Revier

Alle 2 Staffeln und Folgen