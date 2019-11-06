Mein Revier
Folge 17: Folge 17
98 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nina Heinemann reist dieses Mal an die Côte d'Azur. Auch hier warten böse Überraschungen auf die Urlaubstesterin - viele der altehrwürdigen Hotels offenbaren hinter der Traumfassade ein schlimmes Innenleben ... Hauptkommissar Dirk Thierbach und Polizeihauptmeister Torsten Leins sind auf Streife in Neubrandenburg unterwegs ... Roland Zeitler ist US-Cop auf der kleinen Insel Kodiak in Alaska. Heute muss er bei einem betrunkenen Matrosen hart durchgreifen. Rechte: kabel eins
Alle Staffeln im Überblick
Mein Revier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
12