Mein Revier
Folge 18: Folge 18
98 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nina Heinemann und Ina Malygin testen zwei gehobene Ferienresorts auf Sizilien. In einer Anlage lauert Schimmel im Bad - Nina schlägt an der Rezeption Alarm.- In Neubrandenburg rücken Hauptkommissar Dirk Thierbach und Polizeihauptmeister Torsten Leins zu einem Autodiebstahl aus. - US-Cop Roland Zeitler erhält einen Notruf: Ein Wagen ist ins Hafenbecken von Kodiak Island gerast. Die unter Drogen stehende Fahrerin kann gerettet werden. Aber sind ihre Kinder noch im Wagen?! Rechte: kabel eins
Alle Staffeln im Überblick
Mein Revier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins