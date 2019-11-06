Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 19vom 06.11.2019
99 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Hoteltesterinnen Nina Heinemann und Ina Malygin sind heute auf Malta unterwegs. In einem Hotel wimmelt es im Swimmingpool von Keimen, und auch im Bad setzt sich der Ekelfaktor fort. Bei der Polizei Neubrandenburg geht ein Anruf ein: Bei einer Auseinandersetzung wurde angeblich ein Mann heftig gewürgt. US-Cop Roland Zeitler muss sich auf Kodiak Island (Alaska) Herausforderungen ganz besonderer Art stellen: Die Bären sind los und durchstöbern Gärten und Mülltonnen. Rechte: kabel eins

