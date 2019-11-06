Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Revier

Zoll am Flughafen Stuttgart

Staffel 3Folge 2vom 06.11.2019
Zoll am Flughafen Stuttgart

Mein Revier

Folge 2: Zoll am Flughafen Stuttgart

91 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Den Zöllnern am Flughafen Stuttgart geht ein Jäger in Netz, der gerade aus Namibia zurückkommt. Dieser musste seine Munition ausgerechnet an artgeschützten Tieren ausprobieren ... Uwe Bahlmann und seine Kollegin treffen in Stade auf alte Bekannte. Doch was macht man, wenn sich der Fahrer vor lauter Alkohol nicht mehr erinnern kann, selbst gefahren zu sein? Rechte: kabel eins

