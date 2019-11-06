Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mein Revier

Folge 20

Staffel 3Folge 20vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 20

Folge 20Jetzt ohne Werbung streamen

Mein Revier

Folge 20: Folge 20

99 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Wenn die schönste Zeit des Jahres nicht hält, was der Katalog verspricht, sind Nina Heinemann und ihre Assistentin Ina Malygin zur Stelle. Dieses Mal führt sie die Reise nach Bulgarien. US-Cop Roland Zeitler sorgt mit Pumpgun und Sturmgewehr für klare Verhältnisse in Alaska. Der äußerste Norden Amerikas gilt als Tummelplatz für alle, die Freiheit suchen und glauben, sich nicht an Gesetze halten zu müssen. Auch wieder mit dabei: die Kollegen von der Polizei Neubrandenburg. Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Mein Revier
Mein Revier

Mein Revier

Alle 2 Staffeln und Folgen