Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mein Revier

Camping auf einem kroatischen Campingplatz

Staffel 3Folge 21vom 06.11.2019
Joyn Plus
Camping auf einem kroatischen Campingplatz

Camping auf einem kroatischen CampingplatzJetzt ohne Werbung streamen

Mein Revier

Folge 21: Camping auf einem kroatischen Campingplatz

99 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Urlaubsexpertin Nina Heinemann macht mit einem Wohnmobil Stopp auf einem kroatischen Campingplatz. Beim Gedanken an die Zeltplatz-Toilette hört für viele Camper der Spaß auf. Und: Drogenhändler, Schlägereien und Überfälle - das ist das Leben von Martina Wissmann (46). Die Stuttgarterin ist Cop in Texas und sorgt in den Straßen von Seguin für Ruhe und Ordnung. Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Mein Revier
Mein Revier

Mein Revier

Alle 2 Staffeln und Folgen