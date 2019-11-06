Camping auf einem kroatischen CampingplatzJetzt ohne Werbung streamen
Mein Revier
Folge 21: Camping auf einem kroatischen Campingplatz
99 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Urlaubsexpertin Nina Heinemann macht mit einem Wohnmobil Stopp auf einem kroatischen Campingplatz. Beim Gedanken an die Zeltplatz-Toilette hört für viele Camper der Spaß auf. Und: Drogenhändler, Schlägereien und Überfälle - das ist das Leben von Martina Wissmann (46). Die Stuttgarterin ist Cop in Texas und sorgt in den Straßen von Seguin für Ruhe und Ordnung. Rechte: kabel eins
Alle Staffeln im Überblick
Mein Revier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins