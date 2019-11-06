Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 22vom 06.11.2019
98 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Hoteltesterin Nina Heinemann nimmt dieses Mal Pauschalreise-Angebote in der Türkei unter die Lupe. Schnell wird klar: Im europäischsten Morgenland ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Und: Martina Wissmann ist Cop in Texas. Ihr Revier ist alles andere als beschaulich: Die Kleinstadt Seguin ist Rückzugsgebiet der mexikanischen Drogenmafia. Rechte: kabel eins

