Jan Lehmann vom Flughafen München hat "VIP-Kunden" an der Angel: die Skandalband Bloodhound Gang, die bereits für so manche Negativschlagzeile gesorgt hat. Und: In Stuttgart geht den Zöllnern eine sibirische Schönheit ins Netz. Kiloweise Speck und viel zu viele Zigaretten sind in ihren Koffern versteckt. Außerdem: Am Frankfurter Flughafen haben es die Zöllner mit einem Reisenden zu tun, der eine über zwei Millionen Euro teure Violine mit sich trägt. Zollpapiere und Urkunden - Fehlanzeige! Rechte: kabel eins
