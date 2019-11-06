Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Revier

Schmuggler am Stuttgarter Flughafen

Staffel 3Folge 25vom 06.11.2019
Schmuggler am Stuttgarter Flughafen

Schmuggler am Stuttgarter Flughafen

Mein Revier

Folge 25: Schmuggler am Stuttgarter Flughafen

100 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Peter Postleb ist in Frankfurt Wildplakatierern auf der Spur. Die Suche führt den Sonderermittler in Sachen Sauberkeit zu einem uneinsichtigen Besitzer einer Autowerkstatt. Am Flughafen Stuttgart versucht ein Türkei-Urlauber einen teuren Ring aus Gold zu schmuggeln. Dann stellen die Zöllner auch noch fest, dass der Ring von minderer Qualität ist und die Edelsteine gefälscht sind. Aber Schmuggeln bleibt Schmuggeln und der Mann muss trotzdem Strafe zahlen. Rechte: kabel eins

