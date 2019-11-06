Schmuggler am Stuttgarter FlughafenJetzt ohne Werbung streamen
Folge 25: Schmuggler am Stuttgarter Flughafen
100 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Peter Postleb ist in Frankfurt Wildplakatierern auf der Spur. Die Suche führt den Sonderermittler in Sachen Sauberkeit zu einem uneinsichtigen Besitzer einer Autowerkstatt. Am Flughafen Stuttgart versucht ein Türkei-Urlauber einen teuren Ring aus Gold zu schmuggeln. Dann stellen die Zöllner auch noch fest, dass der Ring von minderer Qualität ist und die Edelsteine gefälscht sind. Aber Schmuggeln bleibt Schmuggeln und der Mann muss trotzdem Strafe zahlen. Rechte: kabel eins
