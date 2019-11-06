Mein Revier
Folge 26: Tatort Autobahn
99 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Auf deutschen Autobahnen geht es rund. Rasen und Drängeln ist für viele Fahrer geradezu ein Volkssport - mit schlimmen Ergebnissen: Rund 400.000 Unfälle passierten allein 2009, 4.152 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Grund genug, Rasern mit versteckten Radarkameras und verstärkten Polizeikontrollen das Handwerk zu legen. Jedes Jahr rollen 150 Millionen Gefahrgüter über unseren Autobahnen. Oft genug ist dabei die Ladung der Lkw schlecht bis gar nicht gesichert. Rechte: kabel eins
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Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-4: kabel eins