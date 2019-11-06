Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 28vom 06.11.2019
98 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mehr als drei Millionen Bundesbürger sind überschuldet. Viele Deutsche zahlen seit Jahren ihre Rechnungen nicht. Die meisten, weil sie nicht können - immer häufiger aber, weil sie schlichtweg auf Abzocke aus sind. Gerichtsvollzieher und Sperrkassierer haben deshalb Hochkonjunktur. Bei ihrer Arbeit stoßen sie auf bewegende Schicksale und dreiste Betrüger ... Rechte: kabel eins

