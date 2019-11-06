Zwei Supernasen auf der Spur von SchneeJetzt ohne Werbung streamen
Folge 29: Zwei Supernasen auf der Spur von Schnee
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Zwei Supernasen auf der Spur von Schnee? Beim Münchner Flughafenzoll wird wieder fieberhaft nach Drogen geschnüffelt. Wenn die Rauschgiftspürhunde Pauli und Xandra zum Einsatz kommen, haben die Drogenkuriere ein gewaltiges Problem. Die Spürnasen sind unschlagbar, wenn es ums aufstöbern von Kokain und Co. geht. In Stade geht Polizeihauptkommissar Uwe Bahlmann jedem Verbrechen mit Feuereifer auf die Spur. Der 47-jährige Familienvater hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, kann aber in ernsten Situationen zweifelsohne hart durchgreifen. Rechte: kabel eins
