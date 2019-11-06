Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 3vom 06.11.2019
106 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In Frankfurt haben sich Wanderarbeiter in einer verlassenen Kleingartenkolonie breit gemacht und hausen unter katastrophalen Verhältnissen. Peter Postleb setzt alles daran, dass die verbotene Stadt am Rande der Glitzermetropole verschwindet ... Die Zöllner Johannes Geiß und Michael Rasehorn vom Flughafenzoll Stuttgart finden 400 gefälschte Armketten einer Designer-Schmuckmarke ... Uwe Bahlmann und Wiebke Koellner sind einem Feuerteufel auf der Spur ... Rechte: kabel eins

