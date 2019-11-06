Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mein Revier

Auf Streife im Frankfurter Rotlichtbezirk

Staffel 3Folge 5vom 06.11.2019
Joyn Plus
Auf Streife im Frankfurter Rotlichtbezirk

Auf Streife im Frankfurter RotlichtbezirkJetzt ohne Werbung streamen

Mein Revier

Folge 5: Auf Streife im Frankfurter Rotlichtbezirk

106 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In Stuttgart geht den Zöllnern Patrick Heß und Jens Gall eine sibirische Schönheit ins Netz. Kiloweise Speck und zu viele Zigaretten hat die Dame dabei. Außerdem: Christian Pysch und Manuel Seyfried fahren nachts im Frankfurter Rotlichtbezirk Streife. Diesmal fühlen sich zwei Männer abgezockt: zwei Bier für 100 Euro. Und: In Stade hat ein Zeuge Jugendliche beobachtet - es könnten Graffiti-Sprayer sein. Die Kommissare Maike Berdien und Pascal van der Heijden gehen auf Sprayer-Jagd. Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Mein Revier
Mein Revier

Mein Revier

Alle 2 Staffeln und Folgen