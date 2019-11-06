Auf Streife im Frankfurter RotlichtbezirkJetzt ohne Werbung streamen
Folge 5: Auf Streife im Frankfurter Rotlichtbezirk
106 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In Stuttgart geht den Zöllnern Patrick Heß und Jens Gall eine sibirische Schönheit ins Netz. Kiloweise Speck und zu viele Zigaretten hat die Dame dabei. Außerdem: Christian Pysch und Manuel Seyfried fahren nachts im Frankfurter Rotlichtbezirk Streife. Diesmal fühlen sich zwei Männer abgezockt: zwei Bier für 100 Euro. Und: In Stade hat ein Zeuge Jugendliche beobachtet - es könnten Graffiti-Sprayer sein. Die Kommissare Maike Berdien und Pascal van der Heijden gehen auf Sprayer-Jagd. Rechte: kabel eins
