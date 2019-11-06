Stuttgarter FlughafenzollJetzt ohne Werbung streamen
Folge 6: Stuttgarter Flughafenzoll
106 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Im Urlaub einen Laptop zum Schnäppchenpreis gekauft? Ein deutsches Paar, das in Südafrika lebt, muss am Stuttgarter Flughafen eine bittere Lektion lernen. Auf der Polizeiwache in Stade geht ein Notruf ein: eine Schlägerei. Die Kommissare Pascal van der Heijden und Torben Kubik müssen sich auf viel Geschrei gefasst machen. In Frankfurt am Main werden Drogen auf offener Straße konsumiert. Ein hartes Pflaster für die Stadtpolizisten Christian Pysch und Manuel Seyfried. Rechte: kabel eins
