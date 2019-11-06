Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Revier

Stuttgarter Flughafenzoll

Staffel 3Folge 6vom 06.11.2019
Stuttgarter Flughafenzoll

Mein Revier

Folge 6: Stuttgarter Flughafenzoll

106 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Im Urlaub einen Laptop zum Schnäppchenpreis gekauft? Ein deutsches Paar, das in Südafrika lebt, muss am Stuttgarter Flughafen eine bittere Lektion lernen. Auf der Polizeiwache in Stade geht ein Notruf ein: eine Schlägerei. Die Kommissare Pascal van der Heijden und Torben Kubik müssen sich auf viel Geschrei gefasst machen. In Frankfurt am Main werden Drogen auf offener Straße konsumiert. Ein hartes Pflaster für die Stadtpolizisten Christian Pysch und Manuel Seyfried. Rechte: kabel eins

