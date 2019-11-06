Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mein Revier

Zur Kasse, bitte!

Staffel 3Folge 7vom 06.11.2019
Joyn Plus
Zur Kasse, bitte!

Zur Kasse, bitte!Jetzt ohne Werbung streamen

Mein Revier

Folge 7: Zur Kasse, bitte!

106 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Goldgeschmeide und Ringe - das hat ein Herr aus Syrien im Gepäck, aber leider unverzollt. Die Stuttgarter Flughafenzöllner bitten den Mann zur Kasse. Außerdem: Gisela Linckus vom Ordnungsamt Brandenburg rückt zur Hundekontrolle aus. Im Stadtpark herrscht Leinenzwang, was von vielen Hundebesitzern ignoriert wird Und: Die Polizisten Pascal van der Heijden und Wiebke Köllner trauen ihren Augen kaum: Ein paar Kinder kutschieren mit Ponys gefährlich nahe an der Autobahn herum. Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Mein Revier
Mein Revier

Mein Revier

Alle 2 Staffeln und Folgen