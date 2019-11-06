Mein Revier
Folge 7: Zur Kasse, bitte!
106 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Goldgeschmeide und Ringe - das hat ein Herr aus Syrien im Gepäck, aber leider unverzollt. Die Stuttgarter Flughafenzöllner bitten den Mann zur Kasse. Außerdem: Gisela Linckus vom Ordnungsamt Brandenburg rückt zur Hundekontrolle aus. Im Stadtpark herrscht Leinenzwang, was von vielen Hundebesitzern ignoriert wird Und: Die Polizisten Pascal van der Heijden und Wiebke Köllner trauen ihren Augen kaum: Ein paar Kinder kutschieren mit Ponys gefährlich nahe an der Autobahn herum. Rechte: kabel eins
