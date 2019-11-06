Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Revier

Ermittlungen wegen Schwarzarbeit

Staffel 3Folge 8vom 06.11.2019
Folge 8: Ermittlungen wegen Schwarzarbeit

104 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Berliner Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit ermitteln in einem türkischen Supermarkt. Es besteht der dringende Verdacht auf Hartz IV-Betrug. Die Polizei in Neubrandenburg hat es mit einem heiklen Fall häuslicher Gewalt zu tun: Ein Mann hat seine Lebensgefährtin im Streit heftig gewürgt. Und: Christoph Kania und Ricardo Krug vom Ordnungsamt Brandenburg wurden zu einer zugeparkten Einfahrt gerufen. Sie machen kurzen Prozess: Der Wagen muss weg. Rechte: kabel eins

