Ermittlungen wegen SchwarzarbeitJetzt ohne Werbung streamen
Mein Revier
Folge 8: Ermittlungen wegen Schwarzarbeit
104 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Berliner Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit ermitteln in einem türkischen Supermarkt. Es besteht der dringende Verdacht auf Hartz IV-Betrug. Die Polizei in Neubrandenburg hat es mit einem heiklen Fall häuslicher Gewalt zu tun: Ein Mann hat seine Lebensgefährtin im Streit heftig gewürgt. Und: Christoph Kania und Ricardo Krug vom Ordnungsamt Brandenburg wurden zu einer zugeparkten Einfahrt gerufen. Sie machen kurzen Prozess: Der Wagen muss weg. Rechte: kabel eins
Alle Staffeln im Überblick
Mein Revier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
12