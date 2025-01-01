Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt
1 StaffelAb 12
Der 37-jährige Satoru wird bei einem Überfall niedergestochen und in einer fremden Welt als Schleimklumpen wiedergeboren. Zunächst kann er weder sehen noch hören, doch im Laufe der Zeit entwickeln sich seine Fähigkeiten weiter. In einer Höhle lernt er den Drachen Veldora kennen, mit dem er sich zusammenschließt, um die neue Welt zu erkunden.
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN