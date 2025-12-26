Markus Maria ... feiert WeihnachtenJetzt ohne Werbung streamen
Folge 1: Markus Maria ... feiert Weihnachten
26.12.2025
Am Weihnachtsmorgen wird Markus von seiner Mutter per Telefon geweckt - der erste Schock des Tages, denn er hat vergessen, dass er seine ganze Familie am Heiligabend zu sich eingeladen hatte. Jetzt aber schnell los, um Geschenke und einen schönen Weihnachtsbaum zu kaufen! Doch schon an der Haustür nimmt das Drama seinen Lauf: Der Mantel bleibt hängen, die Tür schlägt zu - und drinnen liegen Handy, Haus- und Autoschlüssel!
