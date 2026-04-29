Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Mensch Markus

Episode 50

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 50vom 06.05.2026
Joyn+
Episode 50

Episode 50Jetzt ohne Werbung streamen

Mensch Markus

Folge 50: Episode 50

23 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

In der klassischen Sketch-Comedy spiegelt Markus Maria Profitlich den alltäglichen Wahnsinn auf seine ganz spezielle und einmalige Weise wider. Schnelles Tempo, makabrer Humor, Slapstick und Situationskomik sind die Zutaten für einen Comedy-Mix vom Feinsten. Ob Straßenverkehr oder Berufsleben, Markus und seine Gast-Comedians machen den Alltag zum reinsten Vergnügen.

Alle Staffeln im Überblick

Mensch Markus
SAT.1 emotions
Mensch Markus

Mensch Markus

Alle 4 Staffeln und Folgen