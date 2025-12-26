Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 104

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 104vom 02.01.2026
Folge 104: Episode 104

23 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

In der klassischen Sketch-Comedy spiegelt Markus Maria Profitlich den alltäglichen Wahnsinn auf seine ganz spezielle und einmalige Weise wider. Schnelles Tempo, makabrer Humor, Slapstick und Situationskomik sind die Zutaten für einen Comedy-Mix vom Feinsten. Ob Straßenverkehr oder Berufsleben, Markus und seine Gast-Comedians machen den Alltag zum reinsten Vergnügen.

