Messiah Superstar
Messiah Superstar
In den 90er-Jahren war Thomas Janowski, aka Messiah, ein großer Star. Sein Hit "XTC" stürmt die Charts. Seine Freundin ist Sabrina Setlur. Konkurrent Oli.P ist weit abgehängt. Heute, knapp 30 Jahre später, betreibt der ehemalige Star das Restaurant seiner Mutter. Als er das einmalige Angebot bekommt, sich für eine Doku-Soap von einem Kamerateam begleiten zu lassen, wittert Messiah die große Chance auf ein Comeback - und ein Wiedersehen mit alten Bekannten.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
