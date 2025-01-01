Mike Judge's Beavis and Butt-Head
2 StaffelnAb 16
Beavis und Butt-Head sind die beiden legendären Heavy-Metal-Fans aus der Vorstadt, zwei Chaoten mit einem IQ unter Raumtemperatur. Das hält sie jedoch nicht davon ab, sich grunzend und kichernd über den Zustand der Welt auszulassen. Ob Schule, Gesellschaft, Reality-Stars oder Social Media - die Jungs lassen kaum ein Thema unkommentiert.
Genre:Animation, Comedy
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.