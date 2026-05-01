Monty Python's Flying Circus
Folge 2: Der Kon Tiki
30 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Der Comedy-Klassiker mit John Cleese, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle, Graham Chapman und Terry Gilliam - rabenschwarz und very british. Die Komiker beherrschen sowohl albernen Slapstick als auch schlaue Satire - verpackt in kurzen Sketchen und Animationen.
Alle Staffeln im Überblick
Monty Python's Flying Circus
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:GB, 1969
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Licensed by Mercury Studios Media Ltd.