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Monty Python's Flying Circus

Der Kon Tiki

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 2vom 01.05.2026
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Monty Python's Flying Circus

Folge 2: Der Kon Tiki

30 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12

Der Comedy-Klassiker mit John Cleese, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle, Graham Chapman und Terry Gilliam - rabenschwarz und very british. Die Komiker beherrschen sowohl albernen Slapstick als auch schlaue Satire - verpackt in kurzen Sketchen und Animationen.

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