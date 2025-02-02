Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord in den Alpen: Vier Tote und kein Täter

Episode 1

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 02.02.2025
Folge 1: Episode 1

47 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12

Familie Al-Hilli freut sich auf einen Urlaub in den französischen Alpen. Nach einer langen Fahrt gibt es eine kleine Rast auf einem einsamen Waldparkplatz. Aus dem Nichts fallen Schüsse. Mutter, Vater, Großmutter sterben auf der Stelle, die zwei Töchter überleben. Ein Radfahrer in der Nähe wird ebenfalls tödlich getroffen. Die Ermittelnden stehen vor einem Rätsel.

