Mord in den Alpen: Vier Tote und kein Täter
Folge 1: Episode 1
47 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Familie Al-Hilli freut sich auf einen Urlaub in den französischen Alpen. Nach einer langen Fahrt gibt es eine kleine Rast auf einem einsamen Waldparkplatz. Aus dem Nichts fallen Schüsse. Mutter, Vater, Großmutter sterben auf der Stelle, die zwei Töchter überleben. Ein Radfahrer in der Nähe wird ebenfalls tödlich getroffen. Die Ermittelnden stehen vor einem Rätsel.
Mord in den Alpen: Vier Tote und kein Täter
Genre:Krimi
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH