Mord in den Alpen: Vier Tote und kein Täter
Folge 2: Episode 2
47 Min.Folge vom 12.07.2023Ab 12
Ein mysteriöser Vierfach-Mord in den französischen Alpen erschüttert Europa. Der Bruder des ermordeten Familienvaters Saad Al-Hilli gerät unter Tatverdacht, zudem werden Spuren in die Schweiz, den Irak und in die USA nachverfolgt. Das FBI enthüllt eine heimliche Heirat, Journalisten graben tief in den Familienstrukturen der Al-Hillis - der entscheidende Hinweis bleibt jedoch aus.
Alle Staffeln im Überblick
Mord in den Alpen: Vier Tote und kein Täter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: NBC UNIVERSAL International GmbH