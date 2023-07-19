Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord in den Alpen: Vier Tote und kein Täter

Episode 3

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 19.07.2023
Episode 3

Mord in den Alpen: Vier Tote und kein Täter

Folge 3: Episode 3

47 Min.Folge vom 19.07.2023Ab 12

Ein mysteriöser Vierfach-Mord in den französischen Alpen erschüttert Europa. Der Bruder des ermordeten Familienvaters wird nach mehrfacher Befragung in die Freiheit entlassen. Der leitende Ermittler Mark Preston stellt den Fall auf den Kopf und überrascht sein Team mit einer völlig neuen Theorie. Indes räumt die Polizei Fehler bei der Suche nach dem Täter ein.

