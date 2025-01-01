Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
3 StaffelnAb 18
In der Impro-Show "Mord mit Ansage" weiß niemand, wer der Mörder ist und welche Rolle die Mitglieder des prominenten Comedy-Casts im jeweiligen Mordfall einnehmen. Unter Anleitung von Erzähler Bill Mockridge müssen die Comedystars komplett ohne Drehbuch und nur mit Hilfe ihres Impro-Talents herausfinden, welches Verbrechen begangen wurde - und greifen dabei zu ganz eigenen und gerne mal abstrusen Herangehensweisen.
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Sat.1