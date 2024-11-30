Amsel, Drossel, Fink und MordJetzt ohne Werbung streamen
Morden im Norden
Folge 12: Amsel, Drossel, Fink und Mord
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Während Finn Kiesewetters Tanten Ria und Toni ihren Laden schließen und in den Urlaub fliegen, steht für Finn und sein Ermittlerteam Arbeit an: Falk Büsing, ein fanatischer Vogelschützer und Ornithologe, ist in seinem Wohnzimmer mit einer Vogelstatue erschlagen worden. Der jüngere Bruder des Opfers, Georg Büsing, wohnt im selben Haus und hat den Toten entdeckt.
