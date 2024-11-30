Tod eines ErbsenzählersJetzt ohne Werbung streamen
Morden im Norden
Folge 14: Tod eines Erbsenzählers
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Ordnungshüter Peter Zielinski wird am frühen Morgen überfahren. Finn Kiesewetter und Sandra Schwartenbeck stellen fest, dass in der Straße, in der der Tote gefunden wird, zwei Streithähne wohnen – Krüger und Ingwersen. Gestritten wird um einen alten Rolls Royce, den sie gemeinsam restauriert haben. Es sieht so aus, als sei Zielinski von diesem Wagen überfahren worden. Aber beide haben ein Alibi.
