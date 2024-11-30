Der Besuch der alten DameJetzt ohne Werbung streamen
Morden im Norden
Folge 5: Der Besuch der alten Dame
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Marie Guteson kehrt nach 50 Jahren aus New York in ihre Heimatstadt Lübeck zurück. Finn Kiesewetters Tanten Ria und Toni begegnen der wohlhabenden Dame auf einem Ausflugsdampfer und erkennen in ihr eine alte Schulfreundin. Auf ihre neugierigen Fragen erzählt sie den beiden, dass sie nach Lübeck zurückkehre, um „einen Kreis zu schließen“.
