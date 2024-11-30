Zum Inhalt springenBarrierefrei
Morden im Norden

ARD PlusStaffel 1Folge 5vom 30.11.2024
Folge 5: Der Besuch der alten Dame

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Marie Guteson kehrt nach 50 Jahren aus New York in ihre Heimatstadt Lübeck zurück. Finn Kiesewetters Tanten Ria und Toni begegnen der wohlhabenden Dame auf einem Ausflugsdampfer und erkennen in ihr eine alte Schulfreundin. Auf ihre neugierigen Fragen erzählt sie den beiden, dass sie nach Lübeck zurückkehre, um „einen Kreis zu schließen“.

