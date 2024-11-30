Zum Inhalt springenBarrierefrei
Morden im Norden
Staffel 1Folge 8vom 30.11.2024
Folge 8: Hals über Kopf

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Der Lübecker Schlagersänger Hauke Österbotten wird Opfer eines Mordanschlags: Mit seinem Motorboot fährt er durch den Lübecker Ibsenkanal und wird durch ein quer über den Kanal gespanntes Diamantdrahtseil enthauptet. Vom Vater des Opfers erfährt Finn Kiesewetter, dass der Schlagersänger zu einer versöhnenden Aussprache mit ihm und seiner Frau Andrea unterwegs war, als der Mord passierte.

