Staffel 5Folge 11vom 30.11.2024
Folge 11: Der letzte Kuss

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Ein Wiedersehen alter Schulfreunde. Das sollte es zumindest werden, als die Geschwister Nadine und Moritz Oldhoff ihre inzwischen sehr erfolgreichen Freunde Anja und Oliver Isenberg in ihrem luxuriösen Hausboot auf der Trave besuchen. Nachdem die Männer zu ihrem Abitreffen aufgebrochen sind, sind die Freundinnen Anja und Nadine seit Jahren erstmals wieder allein. Bei dem einstigen Liebespaar leben alte, verdrängte Gefühle wieder auf. Als Nadine am nächsten Morgen tot am Ufer der Trave liegt, niedergeschlagen und ertrunken, und ihr Bruder Moritz an einem schweren Filmriss leidet, müssen die Kommissare Finn Kiesewetter und Lars Englen tief in der gemeinsamen Vergangenheit der vier Freunde recherchieren...

ARD Plus
