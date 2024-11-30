Morden im Norden
Folge 12: Dornröschen
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
In einer Kleingartensiedlung ist Maria Gonzalez (30) mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung sanft entschlafen. Finn Kiesewetter und sein Lübecker Kripo-Team können sowohl Unfall wie auch Selbstmord ausschließen. Jemand hat der attraktiven Latina Schlaftabletten verabreicht und anschließend die Gasheizung manipuliert. Alle Indizien sprechen für eine Beziehungstat, die Finn Kiesewetter und Lars Englen tief in die Verstrickungen einer modernen und scheinbar glücklichen Patchwork-Familie führen. Torsten Fahrig, der Verlobte der Toten, bringt die Ermittler unwissentlich auf die erste Spur. Seine Ex-Frau Johanna scheint doch größere Probleme mit der neuen Freundin ihres Ex-Mannes gehabt zu haben, als sie zugeben möchte...
Alle Staffeln im Überblick
Morden im Norden
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR