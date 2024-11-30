Zum Inhalt springenBarrierefrei
Morden im Norden

Der Tod ist nicht das Ende

ARD PlusStaffel 5Folge 13vom 30.11.2024
Der Tod ist nicht das Ende

Morden im Norden

Folge 13: Der Tod ist nicht das Ende

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Auf dem Schrottplatz von Rainer Ölschläger wird im Kofferraum eines Autowracks eine Leiche gefunden. Sophie Jensen (43) ist erschlagen worden. Der Täter, der mit den Abläufen eines Schrottplatzes vertraut zu sein scheint, wollte die Leiche spurlos im Schmelzofen verschwinden lassen. Die Kommissare Finn Kiesewetter und Lars Englen haben viele Spuren: Ölschläger, der in einem alten Wohnwagen auf seinem Schrottplatz wohnt, kann kein Alibi vorweisen. Und wer ist der mysteriöse &quot;J.&quot; in Sophie Jensens Kalender?

