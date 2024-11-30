Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Morden im Norden

Über den Tod hinaus

ARD PlusStaffel 5Folge 14vom 30.11.2024
Joyn Plus
Über den Tod hinaus

Über den Tod hinausJetzt ohne Werbung streamen

Morden im Norden

Folge 14: Über den Tod hinaus

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Der Selfmade-Millionär und geniale Erfinder Ulrich Harmsen ist tot. Aufgrund seiner schweren, unheilbaren Krankheit hat er Suizid begangen – glaubt zumindest seine Familie. Bis die aufgebrachte Tanja Sanftrieder die Trauerzeremonie sprengt. Sie ist sich sicher: Ulrich Harmsen wurde ermordet. Seine Leiche darf nicht eingeäschert werden, denn dann werden alle Beweise vernichtet! Finn Kiesewetter und Lars Englen sind sich des heiklen Auftrags bewusst, die Trauerfeier des angesehenen Lübecker Unternehmers zu stoppen. Doch tatsächlich stellt sich bei der Obduktion heraus, dass Ulrich Harmsen einem Mord zum Opfer gefallen ist. Mit Gewalt wurde dem Schwerkranken eine Medikamenten-Überdosis eingeflößt. Schnell rückt Harmsens Familie in den Fokus der Ermittler. Denn kurz vor seinem Tod gab es einen heftigen Streit mit seiner Tochter Isabelle...

Alle Staffeln im Überblick

Morden im Norden
ARD Plus
Morden im Norden

Morden im Norden

Alle 5 Staffeln und Folgen