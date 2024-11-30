Morden im Norden
Folge 15: Schwere Zeiten
Panisch kommt Gudrun Schneider ins Kommissariat. In dem Cloud-Speicher, den sie mit ihrem Mann Frank gemeinsam nutzt, ist ein Foto aufgetaucht. Auf dem Bild: Der leblose Körper von Giselle Pape, einer Arbeitskollegin ihres Mannes. Und Gudrun kann ihren Mann Frank nirgends erreichen; er scheint spurlos verschwunden. Sie fürchtet um sein Leben. In der Hohmann GmbH, wo Frank arbeitet, erfahren die Kommissare Finn Kiesewetter und Lars Englen, dass der Gesuchte bereits vor zwei Monaten seinen Job als Buchhalter verloren hat. Gudrun Schneider ist geschockt: Davon wusste sie nichts! Was ist mit ihrem Mann?Als es den Polizisten gelingt, Frank aufzuspüren, ist Gudrun erleichtert, ihn gesund vorzufinden. Doch fast zeitgleich werden die schlimmen Befürchtungen Realität – Franks Kollegin Giselle Pape wird tot aufgefunden...
