Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Morden im Norden

Schwarzer Peter

ARD PlusStaffel 5Folge 8vom 30.11.2024
Joyn Plus
Schwarzer Peter

Schwarzer PeterJetzt ohne Werbung streamen

Morden im Norden

Folge 8: Schwarzer Peter

47 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Eine Wasserleiche treibt in der Trave. Lothar Klump ist ertrunken, stark alkoholisiert, aber er weist auch Brandwunden auf. Das führt die Kommissare Kiesewetter und Englen zu einem ausgebrannten Segelboot. Offenbar wurde das Schiff mit einem Molotowcocktail beworfen. Aber war es Absicht oder ist Lothar Klum durch einen tragischen Zufall zum Mordopfer geworden, weil der Täter nicht wusste, dass jemand an Bord war? Anhand von Fingerabdrücken gerät der 16-jährige Dirk unter Tatverdacht. Doch der Junge ergreift die Flucht , bevor er befragt werden kann. Auf seinem beschlagnahmten Computer finden sich allerhand Videos von mehr als fragwürdigen Streichen. Aber Dirk ist darauf nicht alleine zu sehen...

Alle Staffeln im Überblick

Morden im Norden
ARD Plus
Morden im Norden

Morden im Norden

Alle 5 Staffeln und Folgen