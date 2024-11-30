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Morden im Norden

Ewige Jagdgründe

ARD PlusStaffel 1Folge 10vom 30.11.2024
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Morden im Norden

Folge 10: Ewige Jagdgründe

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Im Lübecker Industriegebiet am Hafen wird die Leiche des Schauspielers Roland Freesmann gefunden. Freesmann gehörte zur Theatergruppe „Aktant“, die in einer Halle am Hafen ein Western-Stück probt. Allem Anschein nach wurde er, von einer Theaterprobe kommend und noch im Indianerkostüm, von einem Geländewagen überfahren.

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