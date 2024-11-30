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Morden im Norden

Der letzte Gang

ARD PlusStaffel 1Folge 2vom 30.11.2024
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Morden im Norden

Folge 2: Der letzte Gang

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Die Physiotherapeutin Klara Wellmann entdeckt frühmorgens im Hellblauen Gang in Lübecks historischer Altstadt auf einer Bank die Leiche eines jungen Mannes. Es handelt sich um den Studenten Gunnar Fuchs, der offensichtlich erschlagen wurde. Sie benachrichtigt die Polizei, doch als Finn Kiesewetter am Fundort eintrifft, weiß er nicht, wie er sich ihr gegenüber verhalten soll.

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