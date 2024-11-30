Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Morden im Norden

Das letzte Lachen

ARD PlusStaffel 2Folge 16vom 30.11.2024
Joyn+
Das letzte Lachen

Das letzte LachenJetzt ohne Werbung streamen

Morden im Norden

Folge 16: Das letzte Lachen

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Die Ermittler Finn Kiesewetter und Sandra Schwartenbeck werden in den Lübecker Hafen gerufen. Angler sind im Hafenbecken auf einen toten Clown gestoßen. Am Tatort finden Polizeitaucher einen Stein, an dem ein Seil befestigt ist. Der Pathologe Dr. Strahl bestätigt wenig später, dass das Opfer, der 19-jährige Mario Corelli, nicht ertrunken ist, sondern vorher mit einem abgerundeten Gegenstand erschlagen wurde. Albert Corelli, der Vater des Toten, erzählt Finn und dessen Vorgesetztem Lars Englen, dass sein Sohn für ihn bei mehreren Kindergeburtstagen als Clown aufgetreten ist. Das würde unter der Verkleidung nicht auffallen, da er fast die gleiche Statur habe. Finn vermutet, dass der Mörder es nicht auf Mario, sondern auf dessen Vater abgesehen hatte. Denn Albert Corelli verschweigt, dass er und Kollege Enrico Bruni seit Jahren zerstritten sind ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Morden im Norden
ARD Plus
Morden im Norden

Morden im Norden

Alle 5 Staffeln und Folgen