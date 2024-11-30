Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Morden im Norden

Tödlicher Zweifel

ARD PlusStaffel 4Folge 9vom 30.11.2024
Joyn+
Tödlicher Zweifel

Tödlicher ZweifelJetzt ohne Werbung streamen

Morden im Norden

Folge 9: Tödlicher Zweifel

47 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Der Wunsch nach schnellem Sex wird einem Pharmavertreter zum Verhängnis. Vergewaltigt und mit einer Krawatte zu Tode stranguliert wird er in einem Lübecker Hotelzimmer gefunden. Die Ermittlungen führen zu einer Dating-App, über die der Ermordete sich regelmäßig mit anderen Männern verabredete. So auch dieses Mal. Hatte das Opfer ein Date mit seinem eigenen Mörder? Finn Kiesewetter und Lars Englen versuchen zusammen mit ihrer neuen Kollegin Nina Weiss, den Mann, der sich im Internet „David76“ nennt, ausfindig zu machen. Unterstützung bekommen sie dabei – sehr zu Finns Missfallen – von Mathias Selke, der in der Kripo Hamburg das Sonderdezernat für eine Reihe ähnlich gelagerter Sexualverbrechen leitet und sich als Experte für den Fall aufdrängt. Der Kriminalkommissar weiß auffällig viel über die Psyche des Serientäters. Die Ereignisse überschlagen sich, als zunächst wichtige Beweismittel abhandenkommen und kurz darauf der inzwischen als Jan Westphal identifizierte Verdächtige und Selke spurlos verschwinden. Jagen die Ermittler wirklich den Richtigen?

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Morden im Norden
ARD Plus
Morden im Norden

Morden im Norden

Alle 5 Staffeln und Folgen