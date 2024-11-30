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Morden im Norden

Zweite Chance

ARD PlusStaffel 5Folge 3vom 30.11.2024
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Morden im Norden

Folge 3: Zweite Chance

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Panisch sucht Mariam Kalkus am späten Abend Schutz im Polizeirevier der Kripo Lübeck. Von ihrem Balkon aus hat die junge Frau im Fenster der gegenüberliegenden Wohnung einen Mord beobachtet… und der Mörder hat sie gesehen! Mit einem SEK-Team stürmen die Ermittler Finn Kiesewetter und Lars Englen die Wohnung. Doch es gibt weder eine Leiche noch die kleinsten Spuren einer Auseinandersetzung. Mit ungutem Gefühl bringen Finn und Lars die junge Frau zurück in ihre Wohnung. Hat die labil wirkende Mariam sich das alles nur ausgedacht?

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