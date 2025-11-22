Staffel 1Folge 6vom 22.11.2025
Opening WeekendJetzt kostenlos streamen
Motel Makeover
Folge 6: Opening Weekend
27 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 6
Die Zeit vergeht schnell und es sind nur noch zehn Tage bis zum Eröffnungswochenende, an dem das Motel komplett fertig sein muss. Wegen der Pandemie herrscht Materialmangel und der Zaun für den Pool kann nicht weitergebaut werden. Auch die restlichen Räume befinden sich noch im Umbau. Werden Sarah und April es schaffen, das Motel rechtzeitig zu eröffnen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Motel Makeover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.