MotherFatherSon
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
MotherFatherSon
Medien-Tycoon Max Finch hat ein Imperium errichtet, das ihm Einfluss auf die Politik sichert. Sein Sohn Caden soll die Nachfolge antreten, doch dieser flüchtet in einen destruktiven Lebensstil - bis ihn ein Schlaganfall endgültig aus der Bahn wirft. Zwischen Max und seiner Ex-Frau entbrennt ein Kampf um den Sohn. Für Max, den kalkulierten Strategen, steht aber vor allem eines im Vordergrund: Sein Unternehmen vor sämtlichen Bedrohungen zu schützen - egal, was es kosten mag ...
Genre:Drama, Politik
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH