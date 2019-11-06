Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Endzeit Grand PrixJetzt ohne Werbung streamen
MP4orce
Folge 3: Endzeit Grand Prix
25 Min.Folge vom 06.11.2019
Tenebrous hat das Level "Endzeit Grand Prix" geladen. Seine Scanner saugen die Realität aus der Stadt ab und hinterlassen nichts als digitales Brachland. Seine Macht über die reale Welt wächst minütlich. Die MP4ORCE müssen ihn aufhalten.
Alle Staffeln im Überblick
MP4orce
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment