Mr Inbetween

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3vom 24.09.2025
Folge 3: Captain Offensichtlich

26 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 16

Aufgrund einer richterlichen Anordnung muss Ray an einem Anti-Aggressionstraining teilnehmen. In der Selbsthilfegruppe geht er auf die Teilnehmer los und droht daraufhin, im Gefängnis zu landen. Gary wird indes von seinem eigenen Schwager ausgeraubt. Er kann gerade noch einen Hilferuf an Ray schicken, bevor Vasilli mit der Beute verschwindet.

