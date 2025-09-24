Captain OffensichtlichJetzt ohne Werbung streamen
Mr Inbetween
Folge 3: Captain Offensichtlich
26 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 16
Aufgrund einer richterlichen Anordnung muss Ray an einem Anti-Aggressionstraining teilnehmen. In der Selbsthilfegruppe geht er auf die Teilnehmer los und droht daraufhin, im Gefängnis zu landen. Gary wird indes von seinem eigenen Schwager ausgeraubt. Er kann gerade noch einen Hilferuf an Ray schicken, bevor Vasilli mit der Beute verschwindet.
Genre:Schwarze Komödie, Krimi-Drama
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
16
