Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mr Inbetween

Harter Arbeiter

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5vom 29.10.2025
Joyn Plus
Harter Arbeiter

Harter ArbeiterJetzt ohne Werbung streamen

Mr Inbetween

Folge 5: Harter Arbeiter

23 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Gemeinsam mit Gary und Nick plant Ray einen Überfall. Was Ray nicht ahnt: Nick ist Polizist. Als der Auftragskiller von der wahren Identität seines Bekannten erfährt, muss er handeln. Kurz darauf wird Ray selbst entführt. Davros' Männer haben es auf ihn abgesehen.

Alle Staffeln im Überblick

Mr Inbetween
ProSieben FUN
Mr Inbetween

Mr Inbetween

Alle 3 Staffeln und Folgen