Mr Inbetween
Folge 5: Harter Arbeiter
23 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Gemeinsam mit Gary und Nick plant Ray einen Überfall. Was Ray nicht ahnt: Nick ist Polizist. Als der Auftragskiller von der wahren Identität seines Bekannten erfährt, muss er handeln. Kurz darauf wird Ray selbst entführt. Davros' Männer haben es auf ihn abgesehen.
Alle Staffeln im Überblick
Mr Inbetween
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Krimi-Drama
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH