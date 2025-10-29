Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 6vom 29.10.2025
Folge 6: Deine Mutter ...

24 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 16

Ray entkommt zufällig Davros' Männern, als deren Auto von einem Parkplatz gestohlen wird. Ray befindet sich noch immer im Kofferraum des Wagens. Als den Dieben ihr Missgeschick bewusst wird, lassen sie Ray im Wald zurück. Lange bleibt er jedoch nicht in Freiheit.

ProSieben FUN
