Mr Inbetween
Folge 10: Schönes Gesicht
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 16
Nach einem Zwischenfall setzt Freddy Ray vor die Tür. Als der Auftragskiller mit seinem Hund spazieren geht, wird er überfallen. Ray liefert sich einen erbitterten Kampf mit den Angreifern, muss aber mitansehen, wie sein Hund erschossen wird.
Alle Staffeln im Überblick
Mr Inbetween
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Krimi-Drama
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: Walt Disney Company Germany GmbH